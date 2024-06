Matteo Bocelli a szombathelyi Savaria Szimfonikus Zenekarral lép fel a zalai dombok között tartott Örvényesvölgy Fesztiválon június 29-én. Bocelli európai turnéjának egyik állomásaként látogat Magyarországra, ahol még soha adott koncertet. A szervezők felajánlották, hogy repülővel hozzák Sármellékre, ám Matteo Bocelli úgy döntött, hogy a csapatával és a felszerelésével együtt turnébusszal érkezik Zalacsányba. Az ágyakkal és lakosztállyal is berendezett busszal előző éjszaka indulnak a lengyelországi Wroclawból, hogy reggel 10 órára a zalai dombok völgyébe érve, a fesztiválnak is helyszínt adó Pálos Resort birtokán reggelizzenek az itt élő negyven dámszarvassal együtt.

Matteo Bocelli - Fotó: Erhardt László

A szombathelyi zenekar Pejtsik Péter vezetésével különleges hangszerelésekkel már készül a közös koncertre. A világsztár és a magyar zenészek Zalában találkoznak majd először, ám lehetőségük lesz, hogy órákig próbáljanak közösen a fellépés előtt.

A nemzetközi fellépők sorát erősíti még a soul énekes, Steffen Morrison és a gitárvirtuóz, Giacomo Turra, valamint a néhány éve a magyar sikerlistákat is vezető Morris Madrone, aki Los Angelesből érkezik Zalacsányba. Az énekes lazára veszi a látogatást, a fellépés előtt zenekarával autót bérelnek és bejárják a Balaton partját.

Badacsonyi Tamás, fesztiváligazgató - Fotó: Pezetta Umberto

Ahogy a fellépők, úgy a közönség is egyre nemzetközibb Zalában: idén már Chiléből, Ausztráliából, az USA-ból, Nagy-Britanniából, Spanyolországból, valamint a szomszédos Ausztriából és Szlovákiából is vonz vendégeket a különleges zenei felhozatal. A programok idén három színpadon és három további helyszínen zajlanak, a zenei koncertek mellett pedig kiemelt figyelmet kapnak a családi programok - ráadásul a belépés a 12 év alattiaknak ingyenes, a 25 év alattiak és 65 év felettiek pedig 50% kedvezménnyel vehetnek még jegyeket” - mondta el Badacsonyi Tamás, fesztiváligazgató.

Az esemény kulináris szempontból is kiemelkedő: több neves környékbeli étterem mutatkozik be fogásaival, a kitűnő zalai borok mellett pedig francia pezsgőket és champagne-okat is kóstolhatnak a zenészek és a látogatók egyaránt.

A részletes program a fesztivál honlapján érhető el: www.orvenyesvolgy.hu