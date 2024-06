„Vissza a jövőbe – avagy hogyan lett a laktanyából egyetem” címmel különleges sétát tartott csütörtök délután a Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központtal közösen a zalaegerszegi Tourinform Iroda az egykori Petőfi laktanya területén. Tódor Tamás idegenvezető, marketingreferens a laktanya hetven éves múltján kívül egykori katonai történeteket is megosztott a mintegy ötven érdeklődővel, akik maguk is szívesen meséltek emlékeikről. Az egyetem képviseletében Decsi Péter megbízott főigazgató, Jóna István és Szabó Péter kommunikációs referens a modern egyetemi életet – amit az innováció, a robotika és a fenntarthatóság határoz meg – mutatta be.