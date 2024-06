Lenyűgözték a diákokat a szakmák

Molnár András és Horváth Dzsenifer Boglárka egyaránt a zalaszentbalázsi Petőfi-iskolából érkezett a táborba. Egyikőjük sem döntötte még el, milyen területen tanulna tovább, viszont most több szakma is felkeltette az érdeklődésüket. Andrást érdekli az informatika, de még az asztalosság is. Dzsenifert pedig a kisgyermekgondozó szak nyűgözte le.