Vincze Tibor polgármester felelevenítette, a hajdani babakötvényből teljesedett ki másfél évtizede a ZIP, amely születéskor, illetve a zalaapáti bölcsődébe-óvodába, majd az iskolába lépéskor, továbbá ballagáskor biztosít a családoknak gyermekenként összességében 140 ezer forint támogatást – „a megbecsülés jeleként s köszönetképpen”.

– Örömmel látom, hogy időközben ezt más települések is átvették, így ezáltal községünk minta, példa lett – fűzte hozzá a falu első embere. – Az ilyesfajta támogatások befolyásolják a családok közérzetét, kötődését a településhez, ezen kívül jótékonyan hatnak a népességi adatokra.

Zalaapáti családbarát szemlélete miatt két évtized távlatában százzal nőtt a község lélekszáma, a Gábor Áron Általános Iskolába pedig a korábbi 140-nel szemben ma már 190-en járnak, ismertette Vincze Tibor. Mi több: ősztől 30 elsős kezdi meg tanulmányait, így két osztályt indítanak, amire 2003 óta nem volt példa a településen.

– Idén pedig régi tervünket váltjuk valóra, s felmenő rendszerben, tanévenként 10-10 hónapon át, összességében maximum 100 ezer forintot adunk a középiskolába járó fiataloknak, ami tehát négy évre számolva 400 ezer forintot jelent – mondta el a ZIP+ program legfontosabb ismérveit Vincze Tibor. – A részletszabályokat most dolgozzuk ki, az igényléseket pedig augusztusban kell eljuttatni az önkormányzathoz. Emellett a település rendre csatlakozik a Bursa Hungarica ösztöndíjprogramhoz, s ha anyagi erőforrásaink engedik, ez így lesz a jövőben is, sőt: a gyermekprémiumra is számíthatnak a családok, ha a büdzsénk ezt lehetővé teszi.

A polgármester arról is beszélt, a most formálódó elképzelések szerint – amelyeket illetően egyetértés van a képviselő-testületben – a jogosultsági határ meglehetősen méltányos: a mindenkori nyugdíjminimum 1200 százaléka lesz, vagyis a család egy főre jutó nettó jövedelme nem haladhatja meg a 342 ezer forintot. „Ebbe pedig majdnem mindenki belefér”, szögezte le Vincze Tibor.