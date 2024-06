A rendezvényen Grózner Tiborné polgármester elmondta: egy évvel ezelőtt mézeskalács-készítéssel és vesszőfonással foglalkoztak a településen, ezúttal pedig utóbbi megtartása mellett a gyertyaöntés mellett döntöttek. A vesszőfonás többek közt azért is hangsúlyos tevékenység Zajkon, mert annak régmúltra visszatekintő hagyománya van a községben, egykor családok foglalkoztak vele, s Lőrincz István személyében most is van olyan polgára a községnek, aki mestere ennek a kézművességnek, így a szakkör vezetését is ő vállalta fel.

Gyertyaöntés és vesszőfonás

Sági-Világos Diána, a Nemzeti Művelődési Intézet Zala vármegyei igazgatóhelyettese egyebek mellett arról beszélt, hogy a húsz alkalomból álló szakköri tevékenységekhez ők biztosították az alapanyagot és az eszközöket. Ezt teszik az előttünk álló időszakban is, Zajkon ősszel csuhéfonással, illetve szövés kereten tevékenységgel folytatódik a szakköri program.

Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője szerint a szakköri tevékenységek olyan tudás felelevenítéséhez járulnak hozzá, amelyeket az egykori falusi-paraszti gazdaságok mindegyikében birtokoltak eleink, s amelyek egy része mára sajnos teljesen elfelejtődött. Hozzátette: ezen kézműves tevékenységek nemcsak a hagyományőrzés miatt fontosak, de ahhoz is hozzásegítenek bennünket, hogy könnyebbé tegyük életünket, például azzal, hogy saját magunk tudjuk ízlésesen feldíszíteni a lakásainkat. Mindemellett a térség turisztikai törekvéseit is támogatja a kézművesség ismeretének birtoklása, de a közösségteremtő ereje is legalább ilyen fontos szakköri foglalkozások biztosította közös élményszerzésnek.