A település első embere emlékeztetett, 22 éve alakult a nagyközségben polgári kör, a település pedig missziót vállalt azzal, hogy „a magyarság nevében és jegyében elkezdett civil szervezeteket felkarolni”, köztük a Darnay Dornyai Béla Honismereti Alapítványt, amely programjaival, előadásaival sokakat vonzott az egész térségből. Ezeken Gyenesdiás és környéke írott történelem előtti s Árpád-kori múltjával is foglalkoztak – vallatva a múltat, üzenve a jövőnek. Ma pedig e küldetésnek vannak folytatói.

– Ebben a nehéz időben, amikor Európa s a mai kor embere számos problémával küszködik, óriási töltetet ad mindaz a gondolatiság, amelynek köszönhetően a községháza ismét megtelik jóakaratú, a közjó iránt érdeklődő emberekkel, akik itt lelki és szellemi támaszt kaphatnak, feltöltődhetnek. E sorozat, ha tetszik: messziről is látható zászló, amely olyan szellemiségben leng, amire hatalmas szükségünk van, hogy ne fásuljunk bele a közönybe, ne szédítsen meg bennünket a liberális kultúra, s az emberi közösségi értékekre nyitottan éljünk. Ez újabb gyenesdiási misszió, amellyel ez a polgári közösség zökkenőmentesen, az állandóság jegyében képviseli mindazt, amit vallunk és megélünk: a tisztán keresztény és polgári gondolkodást – szögezte le Gál Lajos.

Körtvélyesi Ibolya és Márkus Marianna, az egyesület vezetőségének két tagja elmondta, az indíttatást a Földi-házaspár – Földi László volt hírszerző ezredes, műveleti igazgató és Földi-Kovács Andrea újságíró – hévízi előadása jelentette, s az ő gondolataikat manifesztumukba is beemelték: a normalitás talaján állva szeretnének tenni a közjóért. E gondolathoz Gyenesdiáson sokan csatlakoztak, mások mellett Szalóky Jenő korábbi polgármester is.

Az elmúlt két esztendőben olyan előadókat hívtak, „akiktől lehet tanulni, pártállástól függetlenül”, tette hozzá Körtvélyesi Ibolya, megemlítve azt is: előadásaik mindig telt házasak, függetlenül attól, hogy egyikük se marketinges, és maguk is tanulják a kommunikációt. Egy éven át támogatás nélkül, önerőből szervezték programjaikat, most egy pályázat is segíti munkájukat.