Újabb virágkompozíció díszíti a várost, a napokban elkészül a Süsü névre keresztelt egyfejű sárkány a Kossuth úton.

- Lenti látványosságai közé tartoznak a különleges virágkompozíciók, melyeket a Virágos Magyarország Környezetszépítő Verseny zsűrije is többször elismerésben részesített – mondta el Czigány Ádám önkormányzati képviselő. - Többféle virágkompozíció is felfedezhető városunkban, köztük páva, Vuk, a róka, pillangó, szív, trabant, kismozdony, mosolygó arc, most pedig Süsüvel, a sárkánnyal bővül a paletta. Képviselő-testületünk figyelmet fordít arra, hogy a város forgalmasabb köztereit ezek a színpompás virágszobrok díszítsék, igyekszünk bővíteni is a számukat, hogy évről évre látványosságot nyújtsanak a helyieknek és a turistáknak egyaránt.

Hozzátette, hogy Süsü betonacél vázszerkezetét a LE-KO Építőipari Kft. szerkezetlakatosai készítették Farkas Gyula irányításával, a beültetését a Lenti Városgazdálkodási Kft. munkatársai végzik. A sárkányformába mintegy 3,5 köbméter föld kerül, és 1500-2000 darab virágot ültetnek el, főként zöld és piros szőnyegvirágot, begóniákat, illetve sárga bársonyvirágot. Emellett gondoskodnak az öntözőrendszer kiépítéséről is.