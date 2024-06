Manninger Jenő polgármester a megkonduló harangok szavára utalva azt mondta: „ütéseiket minden hazáját szerető ember véráramán keresztül a szívbe viszik, s el nem halóan, az elmébe hatóan visszhangozzák: Muhihoz, Mohácshoz mérhető nemzeti sorstragédiánk, a trianoni diktátum emlékezetét”, amely, míg magyar él, nemzedékek szomorú öröksége lesz.



Prof. Szakály Sándor: Ne csak egy labdarúgó-mérkőzésen mondjuk, hogy hajrá magyarok!

Fotó: A szerző



A városvezető emlékeztetett, „a baloldal karmestere éppen húsz éve árulta el szégyenletes módon a határon túli magyarokat, és még most is jelen van, például a helyi politikában is jelöltekkel”.



A 104 évvel ezelőtti nemzettragédiát a Vajda-gimnázium tanulói idézték fel műsorukban

Fotó: A szerző



Manninger Jenő leszögezte, velük ellentétben „mi a nemzeti összetartozásban és egységben hiszünk”. Szerinte a Brüsszellel szembeni hazai fenntartások egyik oka, hogy az EU mostani többsége az elszakított országrészben élő magyarokért semmit sem tett: nem ismerte el a kollektív nemzetiségi jogot, nem állt ki a határon túl élők s például a magyar nyelvű oktatás mellett sem.



A Nagyváthy Néptáncegyüttes tagjai a Kárpát-haza üzenetét tolmácsolták előadásukkal

Fotó: A szerző



A polgármester szerint a harangszó azt is üzeni, „történjen bármi, amíg élünk és meghalunk, mi egy vérből valók vagyunk”: egy szív, egy erő, egy akarat.

Prof. Szakály Sándor Széchenyi-díjas történész, felidézve a 104 évvel ezelőtti nemzettragédia előzményeit és következményeit, arra biztatott, ne csak egy labdarúgó-mérkőzésen mondjuk, hogy hajrá magyarok, hanem mindig, mert ha így cselekszünk, akkor múltunk és jelenünk mellett lesz jövőnk is.