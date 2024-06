Bali Zoltán kampányfőnök elmondta, a június 9-i önkormányzati választásokra készülve április 20-án kezdték meg a hivatalos jelöltállításhoz szükséges aláírások gyűjtését, amit egy nap alatt teljesítettek. Ezt követően minden választókerületben felkeresték a lakosokat, amely során 14 ezer aláírást gyűjtöttek. Ezen kívül éltek a hagyományos kampányeszközök és az online média által nyújtott lehetőségekkel. Mint fogalmazott, pozitív hangvételű eredménykampányt folytattak, amely során arra törekedtek, hogy tájékoztassák a zalaegerszegieket arról, hogy mi történt az elmúlt öt évben.

A héten személyes és telefonos mozgósítást is elindítottak, és mindenkit arra kérnek, aki aláírásával támogatta őket, hogy június 9-én vasárnap szavazzon a Fidesz-KDNP jelöltjeire, Balaicz Zoltánra, illetve a jelenlegi képviselő-testület fideszes tagjaira, mondta el Szilasi Gábor kabinetfőnök.

Kiemelten kezelték, hogy az egyes városrészekbe is eljussanak, és tájékoztassák az ott élőket az elmúlt időszak eredményeiről. Erről Gecse Péter alpolgármester beszélt. Egy-egy ilyen alkalmon a következő önkormányzati ciklus fejlesztési elképzeléseiről is beszámoltak, ezekben továbbra is a gazdaságfejlesztés, a munkahelyteremtés és az arányos városfejlesztés kap hangsúlyt.

Balaicz Zoltán polgármesterjelölt köszönetét fejezte ki a kampánystábnak, amelynek tagjai közös értékek mentén munkálkodtak a június 9-i önkormányzati választás remélt sikeréért, hasonlóképpen 12 képviselőjelöltjük az őket segítő aktivistákkal együtt. Mint mondta, egyedül ők dolgoztak ki részletes programot a 2024–2029 közötti időszakra, amely a realitáson alapul. Ez olyan fejlesztéseket és célokat tartalmaz, amelyek a zalaegerszegi polgárokat szolgálják, és amelyeket az önkormányzat valóban meg tud valósítani.