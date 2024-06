"Telefonálunk, kopogtatunk, mert tét hatalmas" 49 perce

Kampányhajrá Nagykanizsán – Cseresnyés Péter országgyűlési képviselőt és Balogh László polgármestert kérdeztük

A személyes találkozások mellett telefonon is keresik a szavazókat, Nagykanizsán is. Szombaton reggel Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő és Balogh László polgármester is így kezdte a napot.

Balról Balogh László polgármester, mellette Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő Fotó: Gergely Szilárd

Cseresnyés Péter arra kérte a választókat, hogy vegyenek részt a szavazáson, hisz három nagyon fontos kérdésben kell dönteni. – Dönthetünk arról, hogy háború lesz vagy béke Európában és arról is, hogy ki vezesse a megyei, illetve a városi, kistelepülési önkormányzatokat – jelezte. – Arra kérek mindenkit, hogy a Fidesz-KNDP jelöltjeire, listájára szavazzon, hiszen akkor a békére szavaz. Ha Nagykanizsán a Fidesz-KDNP jelöltjeit választják, akkor az azt jelenti, hogy a város újra elindulhat a fejlődés útján, s nem az történik, mint ami az elmúlt 4,5 évben, mikor megtorpant a város fejlődése, megtorpant minden, ami addig pozitív eredményként felmutatható volt. Balogh László polgármester is egymás után kezdeményezte a hívásokat szombaton, s közben ő is azt kérte a választóktól, hogy június 9-én támogassák a Fidesz-KNDP jelöltjeit Nagykanizsán, mert ők egy biztonságosabb, nyugodt jövőért küzdenek. Azt szeretnék, az feladatuk, hogy a marakodás helyett a gyarapodás legyen a cél, és többséggel, erősebben tehetnék ezt.

