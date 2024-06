A kispéci dombokat elérve az egykor szebb időt megért gyümölcsösben kaptuk a következő igazoló pecsétet. Az öreg gyümölcsösből a Bakony csodálatos panorámájában is gyönyörködtünk. Innen az út már lejtőnek haladt. Félórás sétával elértük a végcélt: a Rátki völgyet. Itt kicsit pihentünk. A gyerekek hamar felfedezték a régi falusi játékokat, melyeket több-kevesebb sikerrel ki is próbáltak. Egy óra felé tovább bandukoltunk. A község helytörténeti gyűjteményében rögtönzött helytörténeti óra keretében mutattam be a szülőföldemen gyűjtött tárgyi emlékeket. A gyűjtemény udvarán kiállított tűzoltókocsiba is sikerült egy kis életet varázsolnunk. A múlt után újra a jelenbe léptünk és átgyalogoltunk a kajári falurészbe, ahonnan délelőtt elindultunk felfedező utunkra. A túrát nagy izgalmakkal, természeti, történelmi csodákkal bővelkedő négy óra alatt teljesítettük. A Fekete Paripában finom fagylalt elfogyasztásával zártuk kajárpéci kalandunkat. Vikár Tibor