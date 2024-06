– Szavazóink értékelték azt a munkát, amit elvégeztünk, s bizalmat szavaztak, hogy folytathassuk, amit elkezdtünk – mondta. – A kampány sok tanulsággal szolgált, odafigyelünk a lakosságtól érkezett jelzésekre, kritikákra, és hasznosítjuk a továbbiakban. Szoros volt az eredmény, ennyire szorosra lehet, hogy nem is számítottunk, ez is jelzésértékű. Fontos, hogy a képviselő-testületben többséget szereztünk, hiszen úgy tudunk csak dolgozni, ha egységes a testület, és abban bízom, hogy az ellenzék részéről bejutott egy képviselő is hozzá tud járulni ehhez a munkához.

– Úgy gondolom, megvolt a megfelelő kontaktus a választópolgárokkal – folytatta. – Jól döntött a lakosság, bízom abban, hogy a következő időszakra betervezett projekteket, melyekhez a források nevesítve vannak, meg tudjuk valósítani.

Horváth László örömét fejezte ki, hogy a vármegyei önkormányzatban is a Fidesz-KNDP rendelkezik többséggel, hiszen velük dolgoznak együtt a TOP Plusz projektek megvalósításában.