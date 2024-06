József Attila Altató című versében a szendergő kis Balázs válogathatott a szakmák közül: álmában vadakat terelő juhászként, tűzoltóként és katonaként jelent meg. Vajon a mostani gyermekek milyen hivatásról szövik a képeket álmukban? Vajon divat-e még űrhajósnak, autóversenyzőnek, vasutasnak vagy fodrásznak készülni, mint a mi időnkben? Persze, hogy nem, hiszen változik a világ. Az informatika, a logisztika, a gazdasági terület sok szakértőt kíván, a robotikáról és a gépgyártásról ne is beszéljünk. Reméljük, hogy tíz év múlva sem kell megizzadnunk, ha egy jó kőművest vagy villanyszerelőt, esetleg dadát, szakácsot keresünk. S a cégek is könnyebben találják meg a megfelelő munkaerőt. Remélhetőleg hosszú évek múltán is lesznek Kisinas táborok, ahol a lurkók mégiscsak személyesen ismerhetik meg a szakmát.