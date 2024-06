A szőlővel való foglalatosság évszázadokon keresztül volt a falusi-paraszti életmód elmaradhatatlan velejárója az országnak ezen a vidékén, szinte nincs olyan települése Zalának, amelyhez ne tartozna „hegy”, akár több is. A szőlőművelés és a borászat tudománya apáról fiúra öröklődött a családokban, de éppen ezért hosszú időre meg is rekedt egy szinten, amiről muszáj volt továbblépni, ha tartani akartuk a lépést a neves bortermő vidékekkel, országokkal. Ennek a „holtpontról való elmozdulásnak” voltak, és ma is vannak zászlóvivői, akiknek tanácsait érdemes megfogadni, mert a tanulás folyamata sosem ér(het) véget.