A Kendlimajorba visszatérő képzőművészek közül Ziegler-Németh Ferenc festőművész jó barátja és alkotótársa, Győrfi András ötlete alapján elkezdett portrékat készíteni az alkotókról. Olyan festőkről és szobrászokról készülnek festmények, akik az eltelt negyedszázad alatt megfordultak a művésztelepen, még azokról is készülnek portrék, akik időközben elhunytak. A festőművészek projektje mindenkit, így a Ludvig házaspárt is lenyűgözte. Szerintük talán ez az arcképcsarnok tükrözi majd a legjobban azt a rengeteg embert, akinek az élete gazdagabb lett a dél-zalai művésztelepen eltöltött idővel. Aki még soha nem járt Kendlimajorban, az most megteheti, június 15-én szombaton 19 órakor a zárókiállításon "beleszagolhat" a kortárs képzőművészetbe. S bizton állíthatjuk: közben inspirációkat szerezhet a szürke hétköznapokra...