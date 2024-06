Kardos Ferenc könyvtáros vezeti a 9 órakor kezdődő Játékos ismerkedés 64 mezőn 32 figurával elnevezésű foglalkozást. Aki kezdő, vagy alapszinten szeretne megtanulni játszani, esetleg komolyabban érdekli a sakkjáték, akár egymaga vagy kisebb baráti társasággal menne, szeretettel várják. Gulyás Eliza könyvtáros 9.15-től Érdekes is lehet az ismerkedés egy nyelvvel? címmel tart játékos angolfoglalkozást óvodásoknak, illetve 1. és 2. osztályosoknak. A zenehallgatás és a rajz is segítségére lesz a kicsiknek az angol nyelv megkedvelésében. A foglalkozás célja az idegen nyelv iránti érdeklődés felkeltése. Majd 10 órától Benkéné Osvald Éva könyvtáros a Mesés papírszínház keretében klasszikus és kortárs meséket mutat be. Aztán 11 órától Benke Dániel könyvtáros a szavak szárnyán egyfajta történelmi utazásra invitálja a gyerekeket. Közben teáznak és interaktív módon körbejárnak egy érdekes történelmi eseményt, az előadás témája a trianoni békeszerződés lesz. A felnőtteket pedig zárásként 11 órától a Tarnóczky klub várja, ahol Kardos Ferenc fogadja a látogatókat. Továbbra is várják a régi kanizsai képeket és dokumentumokat a látogatóktól, akiknek adománya ezáltal a város történeti emlékezetének részévé válhat.