A nagykanizsai Zsigmondy-technikum Petőfi utcai asztalos tanműhelyében fényképezte le Szakony Attila azokat az indulatszavakat, amelyeket illendő használni. Nyilván a fiataloknak nem sikerül mindig betartani a szabályokat, ha a kalapáccsal véletlenül eltalálják az ujjukat. Mindenesetre az oktatók megpróbálták, ráadásul portálunk is szívesen megmutatja, hiszen a "nyomdafestéket" is jól tűri. Szemezgessünk belőle, hiszen ezekből is kiderül, hogy a magyar nyelv milyen szép.