A két zalai résztvevő, s persze a házigazdák mellett Diósviszló, Diósförgepatony, Diószeg, Diósd, Zentegunaras és Diósjenő vett részt a 17 esztendővel ezelőtt indult sorozat idei állomásán, amelyen bemutatták a települések kulturális és kulináris értékeiket, fellépőkkel és diós gasztrocsemegékkel.

Hazaérkezve Gál Lajos, Gyenesdiás polgármestere felelevenítette, a Balaton-parti nagyközséget a népdalkör, a dalárda, a néptánccsoport és a nyugdíjasklub képviselte. Hozzátette, az elmúlt három alkalommal a külhoni magyarság területeire látogatott a vándorprogram, hiszen a Partium előtt a Vajdaságban és a Felvidéken találkozott e népes közösség, amelynek tagjait a települések nevében szereplő dió szó köti össze.

S ma már persze ennél sokkal több is, hiszen barátságok, partnerkapcsolatok szövődtek, és akadtak olyan pályázatok is, amelyekben együtt dolgoztak ezek a települések. A kapcsolatok erejét az is jelzi, hogy a polgármesterváltások után is együttműködnek ezek a városok, falvak – választási ciklusokon átívelően.

– A diós együvé tartozás a magyar-magyar barátságot erősítő kötelék, amely hirdeti a nemzeti összetartozást, az évenkénti rendezvények pedig izgalmas seregszemléi a Kárpát-medence kulturális csoportjainak, értékeinek – összegzett Gál Lajos. – Mindez erősíti a barátságot s hozzátartozik a magyarságtudat megőrzéséhez. Bennünket összekovászol a dió, s ebből az összetartozásból mindannyian erőt meríthetünk.

Gál Lajos lapunk kérdésére azt mondta, a több mint másfél évtized alatt jelentősen fejlődött valamennyi „diós település”, hiszen például Diósd városi rangot kapott, Bihardiószegen gyarapodott a népességszám, s mindenütt az a tapasztalat: erősödött a kulturális élet és a civil közösség – e fesztiváloknak is köszönhetően. A polgármester hozzátette, az erős kapcsolatok túlmutatnak az évenkénti találkozásokon, hiszen nemcsak az önkormányzatok működnek együtt, hanem a vállalkozások, szervezetek, csoportok is, az élet számos területén.

Gyenesdiás első embere úgy fogalmazott, a kezdetekkor 25-30 recept alapján készültek a versenyre sütemények, ma már azonban mintegy 200 gasztroleírás tartozik a közös kincsbe, amelyben nem csupán édességek, grillázsok vannak, hanem például diós pisztráng is.