A 17 választásra jogosult délután 5 óráig leadta voksát a június 9-i önkormányzati választáson, amellyel a zalai törpefalu lett (nem először) az első 100 százalékos település a részvételi arányt tekintve az országban.

– Ez volt az ötödik választás, amin indultam és megnyertem a választók akaratából – mondta érdeklődésünkre Lakatos József, Iborfia polgármestere. – 2009-ben az időszaki önkormányzati választáson lettem először polgármester, majd újraválasztottak 2010-ben, 2014-ben, 2019-ben és idén, 2024-ben is. 2000-től vagyok a képviselő-testület tagja, így bizony lassan 25 év van mögöttem.

Iborfia faluháza fontos közösségi helyszín

Fotó: Antal Lívia

Lakatos József elmondta, hogy a nagyobb településekhez viszonyítva Iborfián is megvan minden. Rendelkeznek falubusszal, kistraktorral, könyvtárral és felújított faluházzal. Az épületet szigetelték, a tetőzsindelyt újra cserélték. A folytatásban a faluház villamos hálózatát szeretnék felújítani. Mint fogalmazott, bár az épület nem nagy, de fontos közösségi helyszín. Akár 60-70-en is elférnek benne, mint az idei pünkösdi falunapon és elszármazottak találkozóján is. Útfelújításban is gondolkodnak, de az nagy pénz.

– Az 1950-es évek elején még 183 lakosa volt a falunak – reagált Lakatos József arra kérdésre, hogy az ország legkisebb lélekszámú településén mikor éltek a legtöbben. – 1975-ig csak sáros utunk volt, „a természet lágy ölén” közlekedett mindenki. Sokan elköltöztek emiatt akkoriban Gellénházára, Zalaegerszegre. Most a falu a reneszánszát éli, mert költöztek be, de gyerek nem mostanában született a községben.