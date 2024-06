Ez derült ki a Hévíz pályázatairól és fejlesztéséről szóló előterjesztésből, amelyet csütörtökön fogadott el a képviselő-testület. Papp Gábor polgármester előrebocsátotta, „ennek kapcsán szerencsére nagyon hosszú anyag született”, lajstromba véve a beruházásokat – a nagyparkolótól s a piactól kezdve a Schulhof és a Festetics sétányon át a Vörösmarty utcai csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítéséig. Az anyag nemcsak a befejezett, hanem a megkezdett projekteket is tartalmazza.

– A gyógyhelyberuházással kapcsolatban gyakorlatilag mindenünk megvan: átterveztük s csökkentettük a műszaki tartalmat, most pedig várjuk a kormány döntését, hogy ez az uniós forrás „átváltható-e” hazai támogatássá – fogalmazott Papp Gábor. – Az új projektjeink között pedig van például egy TOP-os turisztikai fejlesztés is, amely az egregyi városrészt, illetve a Széchenyi utca kivezető szakaszát érinti.

Az egészségház korszerűsítésére is nyert forrást a város, nemrégiben pedig befejeződött a temetőnél egy kisebb beruházás, amelyre Hévíz a Magyar falu programtól nyert 6 millió forintot. A sor ezeken túlmenően is nagyon hosszan folytatható, szögezte le a polgármester.

Papp Gábor emlékeztetett, ebből a 14 milliárd forintból folyamatosan fejlődött a fürdőváros, a beruházások jó része pedig befejeződött, s az úgynevezett, általában öt éven át tartó fenntartási fázisba került. A beszámolót egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület.

A városvezető arra is kitért, az ülésen döntés született arról is: pályázatot nyújt be az önkormányzat az idei lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására a Magyar Államkincstárhoz. A szabályok szerint az összeget nem az ingatlantulajdonosok, hanem a

város nyerheti el s használhatja fel – természetesen az itt élők javára fordítva azt.