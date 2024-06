Az avatóünnepségen Kungli József polgármester elmondta: az épület 1972 óta tölti be funkcióját, s bár akkor korának egyik legjobban felszerelt egészségháza volt, az évtizedek során állapota – az időnkénti állagmegóvás ellenére – folyamatosan romlott. Vakolata omladozott, a cement járólapok mozogtak a léptek alatt, az ablakon átfújt a szél, míg a mellékhelyiséget a beragadt ajtaja miatt nem tudták használni. Mindezzel 2019-ben szembesült, amikor felesége várandós lett, a polgármesteri posztért való indulását így elsősorban az motiválta, hogy megoldást találjon az épület felújítására.

Kósik Andrea védőnő (balról), Szeles Gyöngyi járási vezető védőnő, Kungli József, dr. Barabás Enikő háziorvos és Vigh László az avatóünnepségen

Fotó: Gyuricza Ferenc

Elsőként egy belügyminisztériumi pályázaton szerepeltek sikeresen, az elnyert támogatás az épület belső felújítását és a tetőhéjazat cseréjét tette lehetővé. Ahhoz, hogy ezen munkálatokat valóban el tudják végezni, a szakemberek konstruktív hozzáállása mellett társadalmi összefogásra is szükség volt. Egyes részfeladatokat így a község lakói és a helyi általános iskola nyolcadik évfolyamos diákjai végeztek el. Ezt újabb pályázati projekt követte, a területi operatív program támogatásával a homlokzat felújítását és a térkövezést végezték el, s új eszközöket szereztek be. A teljes körű felújítás – beleértve az eszközbeszerzést is – így több mint 78 millió forintot tett ki, ebből 3,5 millió forint volt az önerő.

Dr. Barabás Enikő Vigh László vérnyomását méri a felújított háziorvosi rendelőben. A kép hátterében Kungli József

Fotó: Gyuricza Ferenc

Vigh László, a térség országgyűlési képviselője szerint a fejlesztési elképzelések akkor valósulnak meg jól, ha egy településen értelmes célt jelölnek meg, a saját lehetőségeikkel segítik azt, az állam pedig támogatást nyújt hozzá. A vidéki Magyarország infrastrukturális fejlesztéseit többek közt azért is szükséges támogatni, mert ma már egyre többen képzelik el jövőjüket faluhelyen.