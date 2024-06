A mintegy 150 résztvevő az Öreghegyi vendégháztól indulva a Bükkföld hegyvonulatra vette az irányt, ahol Mikolics József és népes rokonsága fogadta a túrázókat, tudtuk meg Könyves Gábortól, Söjtör polgármesterétől. A következő állomáson Németh Zoltán és Pápista Judit, a Nagykőtetőn pedig Simon István várta a résztvevőket. Az önkormányzati gyümölcsös szomszédságában Kovács Zoltán volt a házigazda, majd a Kocsisszerben zárult a túra Vizsi Zsolt birtokán. Itt az általános iskola szülői szervezete egytálételt kínált a túrázóknak, illetve Gergály Zsolt jóvoltából élőzenés bál zárta az estét.

Vendéglátás Németh Zoltán és Pápista Judit birtokán

Forrás: Söjtör önkormányzata

- Célunk a söjtöri szőlőhegy népszerűsítése, hiszen azt szeretnénk, ha a helyiek mellett a vidékiek is látnának fantáziát benne. A túrán más településen élők is részt vesznek. Így már előfordult az, hogy egy vidéki épp a túrán szerzett élményei hatására vásárolt birtokot az Öreghegyen. Az elmúlt időszakban Budapesttől Győrig, Kecskeméttől Veszprémig, nagyon sokan vettek területet a szőlőhegyen. Remélhetőleg a szombati pincebejárás is újabb embereket vonz Söjtörre – mondta el Könyves Gábor, aki köszönetét fejezte ki a szervezésben résztvevő önkormányzati dolgozóknak, valamint a házigazdáknak és segítőiknek.