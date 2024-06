A jubileumi eseményt Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő nyitotta meg. Beszédében elmondta: olyan olvasótábori közösség ünnepli az évfordulóját, amely ragaszkodik a hagyományaihoz, ahhoz az örökséghez, amit az ősöktől kaptak, ami elismerésre méltó.

Cseresnyés Péter szerint az értékek továbbörökítésében nagy szerepe van a nemzetiségi önkormányzatnak

Fotó: Szakony Attila

– A szepetneki tábort nemcsak a német nemzetiséghez tartozók érezhetik magukénak, hanem bárki – folytatta. – Főként ilyen időkben, amikor felelőtlen európai vezető politikusok a nemzetekhez való tartozást, a tradíciók tiszteletét szeretnék megszüntetni. Ez a tábor a pedagógusok munkája, a gyerekek odaadása okán bizonyíték arra, hogy az előbb említett képtelen terv nem az emberek többségének akaratát tükrözi. Ez a tábor nagyszerű lehetőség arra, hogy a jövő generációja valódi értékeket kaphasson és örökítsen tovább. Itt ráadásul a német nemzetiségi kultúrával, tradíciókkal, nyelvvel és dalokkal is gazdagodnak a diákok.

Az elismerő szavakat követően Unger Ilona, a Szepetneki Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, az olvasótábor főszervezője arra emlékeztetett: generációk nőttek fel az olvasótáborban, az utóbbi időszakban a magyar kormány támogatásával, odafigyelésével tartották meg a programot. Ez a különleges törődés jó érzés, büszkeséggel tölti el a szervezetüket, hogy itt nem állnak meg, folytatják.

Unger Ilona elnök szerint a csillogó szemű gyerekeknek élményt okoz az olvasótábor

Fotó: Szakony Attila

– Olyan jó látni a csillogó szemű gyerekeket, akik élményekkel a szívükben térnek vissza évről évre – fogalmazott. – Alig várják a tanulmányi kirándulásokat, amikor az ország különféle vidékeit fedezhetik fel. Ígérjük, jövőre és a következő évtizedek során is eljöhetnek a táborba az élményekért.

Az olvasótábor házigazdája, a Királyi Pál iskola, melynek igazgatója, Kocsis Andrea is üdvözölte a résztvevőket. Kiemelte: intézményük ma Zala vármegye egyetlen olyan német nemzetiségi nyelvet oktató és hagyományokat ápoló iskolája, amely annak átadását is célul tűzte ki. Több nívós, értékadó programot tartanak, versenyeket szerveznek, s persze az olvasótábornak is helyet biztosítanak.