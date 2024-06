A Falumúzeum és a Gyermekvédelmi Központ Zala Vármegye közt létrejött, a környezettudatosságra nevelést segítő és az identitást erősítő célzatú megállapodás tette lehetővé, hogy a gyerekek megismerjék a zalai falusi életet és munkálatokat bemutató skanzen értékes ritkaságnak számító portáit, valamint kisállatait. A játékos feladatok teljesítése során végigjárhatták a falusi életforma színtereit, melynek végén a tíz csapatban versengők közt győztes is hirdettek. A legkisebbek számára babaudvart rendeztek be a rendezvény szervezői. A programhoz csatlakozott a Zala Vármegyei Rendőr-Főkapitányság is. Tavaly a nagykanizsai Csónakázó-tó volt a hasonló gyermekvigasság helyszíne, mivel a nevelőik ezekkel a programokkal is igyekeznek megmutatni az otthonokban nevelődők számára Zala szépségeit.

A gyereknapi programot Horváth Gyöngyi intézményvezető (Gyermekvédelmi Központ Zala Vármegye) és Lőrincz Brigitta, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Zala Vármegyei Kirendeltsége igazgatóhelyettese, valamint Varjú András, a Göcseji Falumúzeum igazgatója nyitotta meg. Mindhárman hangsúlyozták, ez a nap a gyerekekről szól, akik a jövő zálogai, akik mosolyt csalnak az arcunkra, akik életünk legfontosabb részei, akik újra átélhetővé teszik az élet örömeit, akik a közös élményekkel emlékezetes napot visznek magukkal. Varjú András külön kiemelte a gyerekek nevelőinek, gondozóinak áldozatos munkáját, s arra kérte a gyerekeket, vegyék birtokba a falumúzeumot. (A skanzent ezen a napon térítésmentesen vehette igénybe a gyermekotthon.) Lőrincz Brigitta lapunknak elmondta, intézményeken kívüli élményekkel is szeretnék gazdagítani a rájuk bízottak gondtalan gyerekkorát.

A játékok indulása előtt két bátor kisdiáktól néptánc szólót és mesét is hallhattak a résztvevők, majd a csapatok a csatakiáltásuk bemutatása után hozzáláttak az állomások végigjárásához.

Az intézmény lakásotthonaiból, gyermekotthonaiból egyenként 20-20 fő gyermek és 6-6 fő kísérő, összesen 130 fő töltötte a skanzenben a napot.