A térről nem hiányzott a népszerű ugrálóvár; a kézműves alkotók az élénk szél miatt a (hűs) épületben vertek tanyát; de nagy volt a forgalma az árnyas fák alá települt "arcfestő szalonnak" is - Farkas Luca unikornist, Németh Eszter Viktória flamingót, Magyar Borka Zsófia farkas-mancsos karmolást, Németh Ábel Batman-figurát pingáltatott pofijára Horváth Blankával. A műveletet figyelemmel kísérő Hegyi László Vilmosné nagymamai minőségben újságolta, hogy flamingókedvelő Eszter unokája, mint minden évben, az idén is tiszta kitűnő bizonyítvánnyal örvendeztette meg a családot, pedig ősszel már az 5. osztályt kezdi az andráshidai suliban. Hegyinének amúgy saját jogon is lehetett volna büszkélkedni valója: az idén is gyöngytyúkok tojásával sütött több tucat palacsintát. A gyerkőcök egyébként az egyesület hölgytagjainak köszönhetően többféle palacsinta közül választhattak, sőt, az üdítők mellett fagyival is hűsíthették magukat. Bekapcsolódtak a munkába a legújabb egyesületi tagok is, a férfiak – köztük Hegyi László Vilmos, Németh Gábor, Molnár Krisztián – ugyancsak sokat dolgoztak, rendbe tették a terepet, bevásároltak, szereltek, kiszolgáltak.

Mire jó egy nagymama: Némethné Kámi Anikó tartja a táblát Batman-kedvelő Ábel unokájának, mellettük az apuka, Németh Gábor, önkormányzati képviselő

Fotó: Fincza Zsuzsa

– Örvendetesen sok városrészünkben a kisgyermekeket nevelő család, ezért tervezünk számukra egy ismerkedő-gulyáspartit is, ahol a terített asztal mellett összebarátkozhatnak egymással a szülők, illetve a közösen játszó gyerekek is. A másik közösségi házunknál tartjuk majd, ott nagyobb a lehetőség a főzésre, vendéglátásra, az egyik fiatal szülő már fel is ajánlotta, hogy támogatásként bérel a gyerekeknek egy kisebb ugrálóvárat – újságolta Tanainé Farkas Zsuzsanna, az egyesület elnöke, hozzátéve, hogy a kimondottan gyermekrendezvények: a gyereknap, a Mikulás-ünnep mellett a legtöbb programjukat – bagolytúra, kirándulás, adventi készülődés – úgy szervezik, hogy azon a csemeték is részt tudjanak venni.

A Németh család három gyermekével – Konor, Noémi és Kornélia – végigkóstolta a palacsintaválasztékot, a képen bal szélen Komáromi Fanni, Kornélia barátnője

Fotó: Fincza Zsuzsa

– A fejlesztési elképzeléseinkben is előkelő helyen szerepelnek – tette hozzá Németh Gábor, a térség önkormányzati képviselője. – Mindkét játszóterünkön felfrissítjük a növényzetet, az árnyat adó fákat, felújítjuk a kedvelt játékokat, hintákat, csúszdákat és új, modern eszközöket szerzünk be. Kihasználva, hogy városrészünk kerékpárúttal gazdagodott, szervezünk egy bringaklubot is, ahol a gyerekek nemcsak biciklitudásukat pallérozhatják, hanem egyúttal a közlekedési szabályok betartását is megtanulják.