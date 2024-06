A változékony időjárás ellenére a település apraja-nagyja kilátogatott a sportpálya környékére, ahol minden korosztály megtalálhatta a magának megfelelő elfoglaltságot, tájékoztatta lapunkat Dávidné Doma Diána közösségszervező, a baki faluház munkatársa.

Nehezített biciklipálya

Fotó: Baki Faluház

A focimeccset a nős férfiak nyerték

Fotó: Baki Faluház

A szabadtéri játékok mellett a legkisebbeket babasátor, a nagyobbakat ugrálóvár, a még nagyobbakat pedig terepjárózási lehetőség és biciklipálya várta. Mindezek mellett emelte a rendezvény hangulatát a családi vetélkedő, valamint a nős-nőtlen futballmérkőzés is. A meccs a nős csapat győzelmével ért véget. A családokat csillámtetoválással, hennafestéssel és kézműves-foglalkozással is várták a szervezők. A gyerekek szorgos kezei közül díszes szélforgók kerültek ki. Tűzoltóautó, könyvvásár és zsákbamacska is színesítette a programot. A baki gyerekek ezen kívül ingyenes palacsintát és popcornt is kaptak. A rendezvény lebonyolítása közösségi összefogással valósult meg, amelyben az önkormányzat munkatársai, önkéntes segítők és helyi egyesületek is részt vettek.