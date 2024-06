Ezt fogalmazták meg a Demokratikus Koalíció és a Momentum Mozgalom Szövetségben Zalaegerszegért nevű választási koalíciója pénteken tartott sajtótájékoztatóján.

Mint Békési Tamás alpolgármester- és önkormányzati képviselőjelölt fogalmazott, Gondoskodó Zalaegerszeg című programjuk lényege, hogy az elmúlt évek beruházásai után most már az emberekre kell költeni. Növelendő a város megtartó ereje, ehhez minden korosztályt megcéloznak a programjukkal. Egyik eleme, hogy a 16 éven aluliaknak is ingyenes legyen a közösségi közlekedés, emellett számukra pályázattal ösztönöznék a környezetbarát, alternatív közlekedést, a rollert, a kerékpárt. Javítandó az idősellátás, továbbra is támogatni kell az idősszervezeteket, a településrészi közösségeket. Valódi segítséget kell nyújtani a rászoruló polgároknak, ehhez értéket teremtő, tisztességes bért fizető munkahelyekre van szükség, sorolta. Szorgalmazzák a bérlakások építését is, valamint ingyenes egészségmegőrző programokat indítanának. Az emberek életkörülményeire, oktatására, az egészségügyre hasznosan elköltött pénz ugyanis kimutathatóan növeli a GDP-t, emelte ki.