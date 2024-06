A Haas amerikai szerszámgépgyártó cégtől kettő gépet szerzett be két évvel ezelőtt a Zalaegerszegi Duális Ágazati Központ. Az 5-tengelyes CNC marási megmunkálás hatékony eszköz a beállítások csökkentésére, és a pontosság növelésére többoldalú és összetett munkadarabok esetében, tájékoztatott Péntek György. A rövidebb járatok és a kompakt helyigény tökéletes megoldássá teszi a Haas UMC-500 sorozat univerzális megmunkáló gépe a 3+2 megmunkáláshoz, és a kisebb méretű munkadarabok egyidejű, öttengelyes megmunkálásához. A Haas ST-20Y automata rúdadagoló rendszerű 4-tengelyes ferdeágyas CNC esztergaközpont robosztus felépítése lehetővé teszi, hogy az egyedi gyártástól a sorozatgyártásig kielégíthesse a gyártási igényeket. A C-és Y-tengelymozgások, kiegészítve egy ellenoldali segédorsóval lehetővé teszik, hogy az esztergálás mellett a mart felületeket is a gépen elkészítve, a legkomplexebb geometriákat is minimális mellékidő veszteséggel, átállási hibalehetőség kiiktatásával lehessen elvégezni. A Haas rúdadagoló alkalmazásával pedig az automatizált gyártás is kivitelezhető.