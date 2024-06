A díjazottak csoportképe

Fotó: Győrffy István

A zalai szervezet az országos szövetséggel összhangban, az elmúlt évek alatt az idősek érdekeinek megjelenítője, képviselője lett, hozzájárult a nyugdíjasok és az idősek életkörülményeinek javításához, a klubok gazdag közösségi életének formálásához, a kultúra, a művészetek ápolásához, a szabadidő hasznos eltöltéséhez.

A zsúfolt nézőtér

Fotó: Győrffy István

Figyelemre méltó volt hallgatni a megjelent közéleti vezetők köszöntőjét is, ők a többi között így szóltak az ünneplő nyugdíjasokhoz:

– Felbecsülhetetlen munka az idősek közösségbe szervezése, a testi, lelki erőnlétük fenntartása – mondta köszöntőjében dr. Sifter Rózsa. – A cselekvés azért, hogy ne kívülállói legyenek a technikai fejlődésnek. A fiatalok tanulhatnak tőlük élettapasztalatot, tiszteletet, alázatot, munkamegbecsülését, hazaszeretetet. Ezek olyan stabil értékek az idősek körében, amelyek tanácsokkal, válaszokkal szolgálhatnak a fiatalok számára is. A klubok lehetőséget jelentenek új barátok megszerzésére is. S amit még jó tudni, Mark Twaint idézve: A ráncok azt jelzik, hol a mosoly helye.

Balaicz Zoltán többek között arról beszélt, hogy büszke az idősbarát polgármesteri címre.

Balaicz Zoltán: „Az álmok megvalósításához minden segítő kézre szükség van”

Fotó: Győrffy István

– Neveltetésemnek része volt az idősek tisztelete, megbecsülése. Az elmúlt évtizedekben generációk sora tette a maga feladatát, háborús, válságos időkben is, a mostani eredmények az ő helytállásukat is dicsérik. A virtuális fejlődés világában is szükség van lokálpatrióta szervezetekre, a jövőbe tekintés, a célkitűzés kortalan. Az álmok megvalósításához minden segítő kézre szükség van a jól szervezett közösségekben – mondta Balaicz Zoltán, és díszoklevelet adott át Kocsis Gyulának.

Pácsonyi Imre: „A társadalmi fenntarthatóság szempontjából hasznosak a nyugdíjas szövetségek”

Fotó: Győrffy István

Pácsonyi Imre többek között kiemelte: a társadalmi fenntarthatóság szempontjából hasznos a nyugdíjas szövetségek munkája, ahol erős, hatékony egységben tevékenykedhet mindenki a lehetősége, tehetsége szerint.

Szecsődi Józsefné pedig hangsúlyozta, hogy a klubok működésében fontos a barátság, az együtt töltött idő. Ő az országos szövetség díszoklevelét adta át Kocsis Gyulának.