Fotó: Szakony Attila

A szakember kiemelte: Zala vámegyében az Árpád-kori Balatonmagyaród Alsó-Koloni-dűlő lelőhelyen egy kovácsműhely hulladékanyagát őrző kútban több mint 40 csontüllőt találtak. A ló- és szarvasmarhacsontból készült üllők többsége az alsó lábszárak csontjaiból került ki, átlagosan a csontok 2 oldalán láthatók a sarlófognyomok, de mind a négy oldal használatára is volt példa. Nagyrécse Tüskevári-dűlő lelőhely 13-16. századi településéről két csontüllő került elő, melyek 6,2 és 11,3 centiméter hosszúságúak, kifejlett szarvasmarhák orsócsontjából készültek, viszont sajnos töröttek. Egyiknek mindkét szélesebb oldalán láthatók a sarlófogak mintázatos nyomai, a felületeket meg is újították, amit az elvékonyodott csontfal is mutat. A másik, méretben kisebb csontnak csak az egyik oldalát borítják sarlófognyomok, amelyek a kalapálások nyomaiként értelmezhetők.