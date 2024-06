Fehér Jani ugyanis hosszúfalui születésű volt, s bár nem élt sokáig a településen, felnőttként mégis gyakran visszatért oda, szívesen időzött gyermekévei helyszínen- erről dr. Göncz László író-költő, történész beszélt a nemzetközi hírű színész-operaénekes életútjának bemutatása során. Mint mondotta: a szegény családból származó Fehér Jani 1904. június 13-án született, s bár eleinte mészárosnak tanult, de tehetsége és szorgalma révén mégis elismert operaénekes lett belőle. Előbb a zágrábi Horvát Nemzeti Színház tagja lett, majd 1947-ben az eszéki Nemzeti Színházhoz szerződött, s pályafutása ott teljesedett ki igazán, az egykori jugoszláv állam egyik leghíresebb és legismertebb operaénekese vált belőle. Mellékszerepekkel kezdte – ahogy szinte mindenki ezen a pályán –, ám a társulatainak direktorai idővel a leghíresebb operák cím- és főszerepeit bízták rá. Karrierje során körülbelül ötven operában és számos operettben énekelt, köztük az Aidában, a Traviatában és A trubadúrban is.

Oszvald Marika a Hosszúfaluban megtartott Fehér Jani-emlékműsorban

A Muravidék értékei

Dr. Göncz László arra is felhívta a jelenlévők figyelmét, hogy a Muravidék számos szellemi és tárgyi értékkel bír, ezek egy részének feldolgozása még a jövő feladata. Fehér Jani személye és karrierje azért is kerülhetett a helyi közösség figyelmének középpontjába, mert viszonylag gyakran járt „haza”, s muravidéki tartózkodása idején mindig szívélyes volt a helyiekkel. Hosszúfalu többek közt azzal őrzi emlékét, hogy a helyi művelődési egyesület a néhai színész-operaénekes nevét vette fel. Fehér Jani kultuszának ápolásában fontos szerepet vállalt lánya, a 2015-ben, 78 éves korában elhunyt Tatjana is, aki ugyancsak a színészhivatást választotta.

Csere László Jászai Mari-díjas operetténekes

Fehér Jani-emlékműsor

A vasárnapi Fehér Jani-emléknapon a család nevében Szőke Zita, míg a helyi Fehér Jani Művelődési Egyesület elnökeként Szarjas Katja szólt még a jelenlévőkhöz. A néhai színész-operaénekes alakját a szerepeit bemutató, korabeli fotókból összeállított alkalmi kiállítással idézték meg, majd a Budapesti Operettszínház színész-énekesei, a Kossuth- és Jászai Mari-díjas érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, Oszvald Marika és a szintén Jászai Mari-díjas Csere László szórakoztatta a jelenlévőket.