Mulatós éjszaka

Szombaton 19 órától rendezik meg az I. Keszthelyi mulatós fesztivált a Balaton-parti Viviera Beach-en, ahol fellép a Döndi duó, Dobozi Lacika, Peat Jr., Fernando és Sheela, a Szatmári & Szakos Andi formáció és Hory.

A Zalaegerszegi Liszt Ferenc Vegyeskar hangversenye

Zalaegerszeg "Érezd a szív dalát!" címmel ad évzáró hangversenyt a Zalaegerszegi Liszt Ferenc Vegyeskar Zalaegerszegen a Korona Szalonban június 23-án, vasárnap 18 órakor. A vasárnapi koncert bevételét az Autista Sérültekért Zalában Alapítvány javára ajánlja fel a kórus. A közönség hallhatja Praetorius Szép vagy muzsika, Bach-Gounod-Hajdú Sándor Ave Maria, Edvard Grieg Ave, Maris Stella, Farkas Ferenc Pataki diákdalok című kompozícióját, valamint felhangzik Franz Schubert: a-moll szonáta " Arpeggione" 1. tétele, melyet Zumbók-Jakobovics Nikoletta csellóművész és Dobos Sándor zongoraművész ad elő. A műsorban ezután többek közt Lassus: Zsoldos szerenádja, Ifj. Somorjai József Trubadúr mollban, Vangelis Conquest of Paradise című zeneműve következik. A világslágerek közül éneklik Elton John Can you feel the love tonight, valamint az ABBA: I have a dream című számát is, a zongorakíséretet Mezőfiné Dankó Andrea, Dobos Sándor, Varga Miklós adja, vezényel Kincses Ildikó.

Múzeumok éjszakája Zalaegerszeg

Zalaegerszegen a Múzeumok Éjszakája rendezvényfolyam keretében június 22-én szombaton a Göcseji Múzeumban 18 órától múzeumpedagógiai foglalkozásokat tartanak a gyerekeknek, melyben régészeti játszóház és ra restaurátorház is rendelkezésre áll. Este kilenc órától népszerű népszerű pop és rock dalok szólnak,10 órakor kezdődik a The Diamonds formáció (Kovács Kata, Foki Veronika és Bódis Bettina) koncertje, majd 11 órakor Bardócz L. Csaba dalai következnek. Valamennyi tárlat vezetéssel lesz látogatható, köztük a ZTE régi és új mezeit felvonultató "A mi mezünk a mi Zalánk" című kiállítást19 órakor nyitják meg. Az idei Múzeumok Éjszakája a labdarúgás jegyében telik. A beszélgetések keretében 14-22 óra között kerül sor az Álmodd újra Egerszeget! című programra. Jóna István a ZTE múltjáról, jelenéről beszélget, Megyeri Anna muzeulógus A „Sárkány” utca bajnoka - A ZTE és riválisai a 20. század első felében címmel, Erős Krisztina pedig "És mit sportoltak a nők a két világháború között?"

címmel tart előadást este kilenc óra után.