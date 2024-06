Bankjegyek

Az indokínai államok 19. és 20. századi bankjegyeit mutatja be az a kiállítás, amely vasárnap 9 órakor nyílik Keszthelyen, az Életfa-iskola nagytermében. A programot az éremgyűjtők egyesületének hagyományos börzéje követi.

Koncert

Apák- s gyermeknapi koncertet ad az Alma Együttes vasárnap 11.30-tól a hévízi református templom kertjében. Ezt követően a Dóra & Lara Dance Formation lép fel.

Hangverseny

Az Erdődy Kamarazenekar ad hangversenyt vasárnap 16 órától a keszthelyi Festetics-kastély nagy báltermében. Ezen a délutánon Anton Zimmermann, Ignaz Pleyel, Joseph Bengráf és Joseph Haydn egy-egy műve csendül fel.

Előadás az ember és a kutyák kapcsolatáról

Nagykanizsán, a Móricz Zsigmond Művelődési Házban pénteken 17 órakor dr. Kovács György egyetemi tanár tart előadást az ember és a kutya kapcsolatrendszeréről.

Lakossági fórum

Becsehelyen, a piactéren pénteken 19 órakor Németh Géza, a település polgármestere tart lakossági fórumot a helyi közügyekről.

Értéktár mintaprojekt

Magyarszerdahelyen, az IKSZT-nél szombaton 9 órakor tartják a Helyi értéktár mintaprojekt kiállítás megnyitóját. Köszöntőt Marczin György polgármester mond, majd dr. Száraz Csilla, a nagykanizsai Thury György Múzeum igazgatója mutatja be a múzeum gyűjteményéből átkerülő tárgyi emlékeket.

Családi és sportnap

Nagykanizsán, a miklósfai városrész sportpályáján szombaton 10 órától rendezik meg az I. Családi és Sportnapot. Lesz kispályás labdarúgó torna, családi és gyermek ügyességi verseny, légvár, játszóház, lovashintó és kirakodóvásár, illetve zenés programok is várják a szórakozni vágyókat.

Utcanévtáblák avatóünnepsége

Semjénházán, a faluház előtti téren szombaton 12.30 órakor kezdődik a horvát köztársaság ünnepe alkalmából szervezett rendezvény, amely a köszöntők után kulturális műsort, illetve a magyar és horvát nyelvű utcanévtáblák megáldását és avatóját foglalja magába.

Az Inkeyek nyomában

Nagyrécsén, a sportöltöző környékén Az Inkeyek nyomában címmel szombaton nagyszabású történelmi kalandozás és gasztronómiai fesztivál várja az érdeklődőket. A program 14 órakor kezdődik, a megnyitót követően az óvodások, majd az általános iskolások mutatják be hagyományőrző műsorukat. 14.45 órától a nagyrécsei népdalkör lép színpadra, majd a régi idők receptgyűjtő versenyére érkezett recepteket mutatják be. 15.30 órakor a Thury Vitézlő Oskola, majd a Thury Toportyánok Lovas Bandériuma tart harci bemutatót. Ezt Janicsák Veca koncertje követi, majd a Swans Balettiskola reneszánsz táncokat mutat be, illetve tánctanításra is lesz lehetőség. 18 órától a Canischa Cronica ad koncertet, amit közös felvonulás, illetve a helyi Ritmus Kórus műsora követ. A nap során lesz még főzőverseny, játszóház, kézműves program és harci eszközök bemutatója is.