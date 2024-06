Kanizsai színjátszók sikere Vasváron

A Kanizsai Fiatalok Közössége színjátszói a közelmúltban részt vettek a vasvári színjátszó fesztiválon, ahonnan kiemelkedő eredményekkel tértek haza. A háromnapos rendezvényen az egész országból érkező csoportok mérették meg magukat. A csapatok a színjátszás örömének hódoltak, illetve szakmai programokon vettek részt, hogy magasabb színvonalon végezhessék a munkát. A nagykanizsai Honvéd Kaszinó Városi Színpad Kurta Lilla A szendvics című komédiáját mutatta be. A szakmai zsűri dicsérte az előadás dinamikáját, humorát, a színjátszók alakítását, így végül ezüst minősítéssel, illetve „az önálló fejlesztésű darabért” különdíjjal jutalmazták. A Mozaik Társulat A férj vadászik című komédiával állt színpadra, amely szintén elnyerte a hallgatóság tetszését. A magas színvonalú színészi alakítás arany minősítésig juttatta a darabot, emellett Fási Barnabás színészi különdíjat is kapott. A két darabot Szollár-Nikolics Zsanna rendezte.

Nyári diákmunka Keszthelyen: még mindig a vendéglátósok a fő munkáltatók

A most kezdődő szünidővel egyre több diák vállalhat nyári munkát. Keszthely és Hévíz térségében idén is a vendéglátás területén keresik a legtöbb fiatal munkaerőt. Az szja-mentességnek köszönhetően idén is jó fizetést, akár 2200 forintos órabért is kaphatnak a tanulók. A Meló-Diák Iskolaszövetkezet keszthelyi munkáltatói most pénztárost, felszolgálót, konyhai kisegítőt keresnek, jellemzően 1700 és 2200 forint közötti órabért fizetnek, 250 diák jelentkezésére számítanak a helyi irodában. A személyes találkozás előtt célszerű tájékozódni a szövetkezet honlapján. A ,Nyári diákmunka 2024. munkaerőpiaci program keretében a kormány bértámogatást nyújt a munkáltatóknak a 16-25 éves, nappali tagozaton tanuló diákok és egyetemi hallgatók nyári foglalkoztatásához. A munkáltatónak nyújtott bértámogatás összege szakképzettséget igénylő munkakör esetében fejenként 244 500 Ft, szakképzettséget nem igénylő munkakör esetében 200 100 Ft lehet.