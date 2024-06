Tanévzáró ünnepség a nagykanizsai Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés AMI-ban

Sikeres tanévet zárt a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés AMI, melynek ünnepélyes, szabadtéri tanévzáróját tartották a közelmúltben. Az eseményen a kiválóan teljesítő diákok elismeréseket vehettek át. A tanévzáró ünnepsége Baráth Adrien igazgató szólt a növendékekhez, kollégáihoz és a szülőkhöz. Beszédében kiemelte: nem csak iskolaként, de a város meghatározó kulturális programszervezőjeként is sikereket értek el. Rendezvényeikre minden esetben a telt ház és a magas színvonalú műsorösszeállítás volt jellemző. Az igazgató kitért arra is, hogy a jó részt saját szervezésű programok mellett nagyon sok versenyeredménnyel is büszkélkedhetnek az iskola növendékei, hiszen vármegyei, regionális és országos versenyeken értek el kimagasló eredményeket. A végzős diákok jutalmazása sem maradt el, hiszen a tantestület számára lényeges, hogy a diákok minél tovább tanuljanak az intézményben.

Évfordulós keszthelyiekre emlékeztek az ünnepi könyvhéten

Az elődöktől kapott örökség és a biztató jelen egyaránt kötelez bennünket az Ünnepi Könyvhét méltó megélésére, fogalmazott Manninger Jenő polgármester a keszthelyi eseménysor nyitányán, amit számos program követett az elmúlt napokban. A városvezető emlékeztetett: egykor Csokonai, Berzsenyi, később Móricz Zsigmond vagy József Attila léptei koptatták Keszthely utcáit, ahogy a Festeticseknek köszönhetően ma a kastély őrzi hazánk egyik legnagyobb főúri bibliotékáját. A könyvhét nyitányán pályájukon beérkezett szerzők, Papp Endre, Németh István Péter és Csider Sándor társaságában a fiatal alkotók is bemutatkoztak, a múlt hétvégén pedig folytatódott a Keszthelyi irodalmi arcélek ismeretterjesztő előadásainak sora. A Pannónia Kulturális Egyesület kezdeményezésére tavasszal már rendeztek minikonferenciát, amit múlt pénteken újabb követett, bemutatva évfordulós keszthelyiek életét és munkásságát. A szervezők ezúttal a közelmúlt íróira irányították a figyelmet.Az érdeklődők ezúttal Keszthelyi Zoltán, Rákosy Gergely, Tóth Bálint, Györe Imre és Kara Kocsis Gabriella munkásságáról hallhattak előadást.