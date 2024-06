Bálint Ágnes: A színház és a fesztiválok megérdemelten használják az Érték és Minőség Nagydíj védjegyeit

Forrás: ZH-Archívum

A társaság nevéhez fűződik az Egerszeg Fesztivál, amellyel 2015-ben elnyerte az Érték és Minőség Nagydíj védjegyhasználatot, a zalaegerszegi Vadpörkölt- és Borfesztivál – Zalai Teríték eseménnyel 2016-ban szerzett díjat, illetve külön 2021-ben a Kvártélyház Nyár – A 15. évad kultúrtermékével sikerült az Érték és Minőség Nagydíj védjegyhasználatot megszereznie.

A Kvártélyház az utóellenőrzések során azóta is minden évben töretlenül megvédi védjegyeinek használati jogát. Bálint Ágnes, az ExVA Vizsgáló és Tanúsító Kft. ügyvezető igazgatója az Érték és Minőség Nagydíj zsűrielnökeként anno nemcsak szakértőként értékelt és vett részt a pályázatok elbírálásában, hanem az utóellenőrzéseken túlmenően magánemberként is nagy érdeklődéssel követi nyomon a Kvártélyház tevékenységeit azóta is.

– A színház és a fesztiválok maximálisan és folyamatosan eleget tesznek a feltételeknek, szóval megérdemelten használják az Érték és Minőség Nagydíj védjegyeit. Az évenkénti utóellenőrzés a következőképpen zajlik: személyesen átvizsgáljuk, hogy a pályázatban összefoglalt feltételeknek továbbra is megfelelnek-e, hogy történt-e bármiféle változás, és rendkívüli figyelemmel követjük a legújabb fejlesztéseiket is. Ilyenkor megtekintjük a színházi produkciókat és természetesen ellátogatunk az általuk rendezett fesztiválokra egyaránt. Számunkra ez egyfelől munka, másfelől pedig kiváló lehetőség arra, hogy mélyebb betekintést nyerjünk a vidéki színházi és kulturális élet világába. Hozzátenném, 39 kategóriában fogadunk a legkülönfélébb területekről pályázatokat, termékeket és szolgáltatásokat. Cégünk mint kiíró nemzetközi piacokon mozog leginkább, így látom és tapasztalom, hogy a hazai pályázók – köztük a zalaegerszegi is – igenis büszkék lehetnek az elnyert védjegyeikre.