A tárlat a Hagyomány és közösség címet kapta, s részben ahhoz a Nemzeti Kulturális Alap által támogatott pályázati programhoz kapcsolódik, amely során több rendezvény is megvalósult már a településen. Erről Lukács Andrea, a házigazda intézmény igazgatója beszélt köszöntőjében. Mint mondotta: a projekt keretében nemcsak a kiállításon mutatják be a város értékeit, de egy kiadvány is készül a helyi értéktárról. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy 2023-ban jelentősen kibővítették azt, a települési értéktárbizottság 16 helyi érték felvételéről döntött. Ezek között természeti, szellemi és kulturális kincsek, illetve a város története szempontjából meghatározó épületek egyaránt helyet kaptak.

A tárlat bemutatja továbbá azon tevékenységeket, amiket a Nemzeti Művelődési Intézet A Szakkör programja keretében végeztek az elmúlt év szeptemberétől a zalalövőiek. A Salla Művelődési Központ és Könyvtár első ízben indította el egyenként húsz alkalomból álló mézeskalács-, makramé- és szövés kereten szakköreit, amelyekben 19 fő vett részt, közülük néhányan több tevékenységet is választva.

- A szövés kereten, a mézeskalácskészítés és a makramé nem csupán technikák, hanem igazi művészeti kifejezőeszközök, amelyek generációk óta kötnek össze minket és gazdagítják kulturális örökségünket – mondta megnyitóbeszédében Gerencsér Bernadett, a Nemzeti Művelődési Intézet zalalövői térségi asszisztense. – A most bemutatkozó szakköri közösségek különleges jelentőséggel bírnak, a kiállított tárgyak nem csupán a kézművesek tehetségét és szorgalmát tükrözik, hanem az alkotó csoportok összetartozását és erejét is. A szövés kereten és a makramészakköri foglalkozások alatt ősi, tradicionális szálasanyaggal, a kenderrel ismerkedhettek meg az alkotómunka során, abból készítettek különböző használati tárgyakat. A mézeskalács-készítés hagyománya is régmúltra tekint vissza, a vásárok, falusi búcsúk elmaradhatatlan ajándéktárgya, a szeretet, a szerelem kifejezője volt. Minden itt kiállított darab egy-egy történetet mesél el, az alkotó gondolatait és érzéseit hordozza magában.