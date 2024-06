Az eseményen a megjelent diákokat és tanárokat Györek László igazgató köszöntötte. Elmondta: az internet bő húsz évvel ezelőtt még arra szolgált, hogy új dolgokat ismerjenek meg és inspirációt kapjanak a felhasználók. Nyitottságot mutatott a társadalomnak, s eltelt az előbbi időszak, az internet olyan lett, amilyen. A mesterséges intelligencia megjelenése néhányakból ellenérzést váltott ki, mások üdvözölték, a végkimenetele ismeretlen.

A Nemzeti Tudósképző Akadémia Nagykanizsai Területi Képzési Központja és a Batthyány Lajos Gimnázium közös szervezésében Dr. Mérő László tartott előadást Mesterséges intelligencia címmel

Fotó: Szakony Attila

Dr. Mérő László, az ELTE tanára előadásában arról beszélt, hogy miképp kerül be az emberek életébe a mesterséges intelligencia. Kifejtette: akaratlanul is. Az emberiség egyik fele feltörhetetlen kódokat gyárt, titkosírásokat, a másik fele pedig feltöri ezeket. Ebbe is beleavatkozik a mesterséges intelligencia mindkét oldalon. Rossz dolgokra éppúgy lehet majd használni, mit jóra.

Fotó: Szakony Attila

– Jó egyfajta szemléletmódot kialakítani, hogy miként vizsgálják a diákok ezt az új kihívást, s miként nézzenek rá – folytatta. – Az egyetemen a hallgatók elkezdtek szakdolgozatokat íratni a mesterséges intelligenciával, és egész jókat ír számukra. Az első reflexünk tanárként az, hogy tiltsuk be, de azt nem lehet. Inkább egyfajta szabályozott keretek közé tettük. Viszont nagy hasznát veszi az autóipar és az orvostudomány, tehát együtt kell élnünk a mesterséges intelligenciával.