Mindezt a szőlőnövény eddigi fejlődése, valamint az elmúlt napok tapasztalatai alapján mondja. Az első színesedő szemeket az elmúlt hét végén fedezte fel a Csörnyeföldhöz tartozó Kövecs-hegyen található birtokán.

- A turán, a néró és az eszter az a három szőlőfajta, amelynek a héja a leghamarabb elkezd színesedni – magyarázza. – Amikor ez a folyamat elkezdődik, az nekünk, szőlész-borászoknak egyben azt is jelzi, hogy vége a fürtzáródásnak, a korai fajták az érési időszakba léptek. A szemek telni, azaz levesesedni kezdenek, megindul a cukortartalom növekedése, s a héj színesedése is egyre intenzívebb lesz. Ezt a folyamatot nevezzük zsendülésnek, amit az érés követ.

Hamarabb jön a szüret

Simon Zoltán hozzátette, a zalai szőlészek dr. Pálfi Dénes nyugalmazott kertészmérnök javaslatára telepítettek birtokaikra néhány tő turánt, hogy a szüret időpontját jó előre meg tudják határozni. Az eddigi tapasztalataik azt mutatták, hogy e szőlő színesedése júliusban szokott elkezdődni, vagyis ilyen korán még sosem került a látómezejükbe néhány „iruló-piruló” szőlőszem.

- A mostani állás szerint a korai érésű szőlőket másfél hónap múlva kezdhetjük szedni, a térségünkre jellemző szürkebarát és pinot noir szürete pedig augusztus 20-25. között várható. Ilyen korai szüretre én nem emlékszem – jegyzi meg, majd hozzáteszi, ezen az időjárás akkor sem változtat jelentősen, ha esetleg tartósabb hidegfront köszöntene Zalára.

Növényvédelem

A szakember tanácsokat is ad arra vonatkozóan, mit tegyünk most a szőlő védelme érdekében. A legfontosabb, hogy hagyjuk el a felszívódó permetszereket, mivel azok élelmezés-egészségügyi várakozási ideje 21-28 nap, azaz minimum ennyi időre van szükség, hogy a permezezést követően a szőlő a méreganyagoktól mentesüljön. Növényvédelemre azonban továbbra is szükség van, ezért mostantól csak kontaktszereket használjunk, de egy hónappal a szüret előtt azokkal is fel kell hagyni.

Segítsük az érés folyamatát

- A szőlő érésének folyamatát csonkázással segíthetjük elő, továbbá a levelek eltávolításával tegyük szellőssé a fürtzóna azon oldalát, amelyiket kevésbé süti a nap – mutatott még rá Simon Zoltán. – A napos oldalon viszont hagyjuk meg a teljes lombozatot, hiszen ezzel tudjuk megóvni a fürtöket az „elégéstől”. Fontos, hogy ezeket a munkákat ne napközben, hanem a kora reggeli vagy esti órákban végezzük, mert 25 fok feletti hőmérsékleten a szőlő nem bírja azt a stresszt, amit a csonkázás vagy a levelek eltávolítása okoz számára, de a magunk szempontjából sem mindegy, mikor tartózkodunk huzamosabb ideig a napon.