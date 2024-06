Minderről Csatlós Csilla, a település polgármestere tartott tájékoztatót péntek délelőtt. Elmondta: az elmúlt esztendőben a rezsiválság miatt kellett zárva tartaniuk, hiszen a gázár drasztikus emelkedése finanszírozhatatlanná tette a fürdőt, a bázakerettyei stand medencéinek vizét ugyanis évtizedek óta gázzal melegítették fel. Számításaik szerint mintegy harmincmillió forintba került volna a tavaly nyári üzemeltetés, ezt az önkormányzat stabilitásának megőrzése miatt nem tudták bevállalni. A kényszerű zárva tartást az energiafüggőség kiküszöbölésére használták fel, így 14 millió forintos beruházással korszerű hőszivattyúkat építtettek be, ami nemcsak olcsóbbá teszi a működést, de az üzembiztonság is javul általa. Emellett több millió forint értékben – szintén saját bevételeik terhére – további kisebb fejlesztéseket is végeztek.

Csatlós Csilla kiemelte: az évi 12-18 ezer látogatót fogadó, öt medencével rendelkező bázakerettyei strand olyan közcélú intézmény, amely a turizmust és a környező települések lakóit is kiszolgálja. A látogatók döntő többsége nem helybéli. A látogatottság megőrzése érdekében szeretnék továbbra is alacsony szinten tartani a jegyárakat, s a szolgáltatások jövőbeni bővítésében, például szaunaházsor kiépítésében is gondolkodnak, ami a téli üzemeltetést is lehetővé tenné.