Vizlendvai László, a ZSzC főigazgatója elmondta, az elméleti és gyakorlati képzésben a Deák Ferenc Technikum és szociális főigazgatóság zalai intézményei vettek részt, a tananyagot 7 oktató bevonásával adták át a "diákoknak". Az együttműködés folytatódik, ősszel kétéves szociális, ápoló és gondozó képzést indítanak, a demencia gondozó kurzus második üteme pedig 25 fővel már el is kezdődött márciusban.



Szabó Károly, a ZSzC kancellárja rámutatott, az új képzési forma igazolja, hogy a 10 éves centrum nemcsak a középiskolák irányításában, de a felnőttképzésben is kulcsszerepet játszik.



Zimborás Béla, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Zala Vármegyei Kirendeltsége igazgatója hangsúlyozta, a demens betegek száma miatti társadalmi igény, az ellátást végző intézmények szükséglete és a jogszabályi háttér, azaz a 2025 januárjában életbe lépő törvény együttesen indokolta a képzés elindítását. Jelezte, mivel emelkedik az átlagéletkor, növekszik a ma még nem gyógyítható demenciában, időskori szellemi hanyatlásban szenvedők száma. Magyarországon 250 ezer ember él demenciával, nyolcvan százalékuk nem intézményi, hanem otthoni körülmények között. Az intézetben, idősotthonokban élők mintegy 25 százaléka érintett ebben a kórképben. A hosszú, a kognitív képességek drasztikus romlásával járó folyamat gondozási függőséget okoz, ehhez viszont szakszerű, korszerű ismeretekre van szükség.



A képzést elvégző, korábban is szociális területen tevékenykedő Vargáné Kulcsár Diána 2021 óta dolgozik a pózvai, időseket gondozó, Búzavirág nevet viselő intézményben. Lapunknak elmondta, örült, hogy ismereteit bővíthette. Azt mondja, rendkívüli empátiára, türelemre és derűs egyéniségre van szükség ahhoz, hogy demens időset gondozzon valaki, hiszen ők nehezebben értik meg a támogató közeg kéréseit, a napi feladatokat. A gondozók is kapnak szakmai segítséget a munkahelyeiken, és sokszor egymást segítik saját lelki tartalékaik megtalálásában.