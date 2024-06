A csoda éjszakája… 43 perce

Lebilincselő hangulat fogadta a keszthelyi kiállítóhelyek vendégeit is

Keszthely ezúttal is kitett magáért a Múzeumok Éjszakáján, hiszen a város valamennyi – tucatnyinál is több – kulturális intézménye várta a látogatókat: programokkal, koncertekkel, tárlatvezetésekkel – de leginkább: lebilincselő hangulattal. A csoda idén is megszületett.

Péter B. Árpád Péter B. Árpád

A keszthelyi majortörténeti kiállítóhelyen számos foglalkozás várta az ifjakat Fotó: PBÁ

A Georgikon Majortörténeti Kiállítóhelyen már délután nagy volt a nyüzsgés, főként gyermekes családok érkeztek a foglalkozásokra, vagy épp barátkozni a gazdaság simogatáshoz szokott, kedves jószágaival. Sötétedéskor pedig megtelt az udvar, hisz lírikus-zenés műsor kíséretében újfent megszületett a csoda: hatalmas, égő máglya tüze világította be a keszthelyi éjszakát. A keszthelyi major állatai is „felkészültek” e napra, a sok simogatásra

Fotó: PBÁ Csoda a majorban Rajnai Virág Éva, a kiállítóhely vezetője sötétedéskor elégedetten nyugtázta, idén is sokan keresték fel szentivánéji programjaikat, s elárulta azt is, bár nagy a pörgés, sok a feladat, mégis: kollégáival ez az egyik legkedvesebb rendezvényük az év során. Az életet ünnepeljük Csider Sándor, a hajdani szombathelyi Berzsenyi Dániel Főiskola docense, többkötetes keszthelyi költő tollából erre az estére új versek szökkentek szárba – a publikum tehát ősbemutatókat hallhatott, a szerző előadásában. Szerinte „felért a nap az ég tetejére, s a fényt, a világosságot: az életet ünnepeljük, érzéseinket, gondolatainkat pedig segít megfogalmazni a költészet”. – Együtt, egy közösségbe olvadva ünnepeljük ilyenkor az életet. Szent Iván-éj után persze újra hosszabbodnak az éjszakák, de ilyenkor a Nap, a világosság eléri a csúcsot, s az ember élete is ilyen: ha mindent megteszünk, amit tehetségünk biztosít számunkra, akkor boldogok lehetünk – fogalmazott Csider Sándor. Valódi élmény s csoda, videojátékok helyett: így is kerek a világ Keszthelyen…

Fotó: PBÁ Feltárulnak a titkok Hozzátette, mindez egybeesik a Múzeumok Éjszakájával, amikor feltárulnak a titok, az ég és a föld kapui nyitva állnak, s családok indulnak az estébe, hogy különleges helyeket fedezzenek fel egy-egy kiállítóhelyen, amelyeket máskor nem lehet. Ez a csoda napja, a csoda éjszakája – sommázott a Balaton-parti lírikus. Az ég és a föld kapui nyitva állnak… A keszthelyi majortörténeti kiállítóhely udvarán gyújtott tűzzel is a csodát: életet ünnepelték

Fotó: PBÁ Élmények sora Keszthely valamennyi kiállítása nyitva volt szombaton késő estig, az érdeklődőket változatos programok várták, miközben felfedezhették például a Balatoni Múzeum, a Festetics-kastély, a Fenékpusztai majorság, a Szendrey Emlékház, a Kályhák háza és a belvárosi kiállítóhelyek lenyűgöző gyűjteményeit. A napot koncertek, kreatív foglalkozások, lovasbemutatók és gasztronómiai élmények egész sora gazdagította. A résztvevő keszthelyi múzeumok, helyszínek – Balatoni Múzeum – Festetics-kastély – Georgikon Majortörténeti Kiállítóhely – MATE Szendrey Emlékház – Belvárosi múzeumok – Fenékpusztai majorság – zsinagóga

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!