A pénteki sajtóbejáráson Manninger Jenő, Keszthely polgármestere felelevenítette: bár a helyiek szerették, ám kissé elhanyagolt volt a park, ahová most fákat, cserjéket ültettek. A Csengey Dénes sétányra egy játszótér is került, amely kicsiknek és felnőtteknek egyaránt élményt kínál.

Aki szeretne, sakkozhat is a Csengey sétányon – mutatta Manninger Jenő

Fotó: A szerző

A Csengey sétány több mint 50 millió forintból újult meg

A beruházásra az önkormányzat 33 millió forintot nyert, amit mintegy 20 millió forinttal egészített ki, „de ez biztosan megérte”, fogalmazott a városvezető, aki szerint a műszaki átadás során apróságokat még javíthatnak, de a sétány már használható. Hozzátette: a fejlesztést az itt lakók igényei alapján végezték, kérésükre például gépjárművel nem lehet itt áthajtani. S fontos volt az is, hogy „a sétány minél zöldebb legyen”.

Folytatódnak a fejlesztések

– Keszthely arculatához ez hozzátartozik, ezért is fordítunk különös figyelmet a parkokra – emelte ki Manninger Jenő. – Persze, a folytatásra is megvannak a terveink: előbb befejezzük a Helikon Park megújítását s folytatjuk a Keszthely a fasorok városa-programot is, sok-sok zöld növényt ültetve. Az elmúlt időszakban számos játszóteret megújítottunk a családok nagy örömére, és ami még hátravan, azt a közeljövőben korszerűsítjük.

Fák és cserjék

Rodekné Hederics Erika, a Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondta, a Csengey sétányon 18 fát, továbbá 950 cserjét ültettek el, „vagyis teljesen megújult a zöldfelület”, és annyi mennyiségű talajtakarót helyeztek el a kivitelezők, hogy az biztosítsa az esővíz helyben tartását.

Gondolnak a madarakra is

– Hamarosan odúkat helyezünk ki a fészkelő madarak számára, szolgálva a terület biológiai sokszínűségét, hiszen ennek a fejlesztésnek ez is az egyik fontos célja – szögezte le Rodekné Hederics Erika.

A sétányt már birtokba vették a kerékpárosok s az erre közlekedők, akik örömmel nyugtázták, hogy a beruházás néhány hónap alatt elkészült.