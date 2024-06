A zalaegerszegi előadáson a Magyar-Német Intézet igazgatója a német társadalom közéleti vitáit, eseményeit mutatta be, illetve azt, hogy miként viszonyulnak az Európát érintő fontos kérdésekhez, történésekhez a németek. Dr. Bauer Bence jól kiismeri magát a német közéletben, hiszen több hetet, hónapot tölt az országban, személyesen látja és tapasztalja mindazt, amit mi a hírekből hallunk. S fordítva is igaz, a magyarok mentalitását, gondolkodását tolmácsolja a német ajkúak felé, amit legutóbbi, Ungarn ist anders című, német nyelvű könyvében is megfogalmaz.

„Magyarország tízmillió szabadságharcos földje” – Ez a Magyarországon elterjedt mondás a magyar mentalitást úgy foglalja össze, hogy az máris árulkodó betekintést nyújthat számos konfliktus értelmezésébe és a Magyarországról szóló egyes külföldi narratívákba. Mivel magyarázható a magyarok rendhagyó szabadságvágya? Mi a sokat vitatott magyar választójogi törvény valódi háttere? Mivel járulhat hozzá Közép-Európa az európai együttműködéshez? És miért költözik egyre több német Magyarországra? Ehhez hasonló érdekes kérdéssel foglalkozik ez a kötet egy olyan szerző szemszögéből, aki a magyar álláspontok elkötelezett közvetítőjének tekinti magát a nem mindig feszültségmentes német–magyar párbeszédben.” Az Ungarn ist anders című könyv ajánlása.