- A választás ünnep, a demokráciáé - mondta a voksolást követően Balogh László. - A munkás kampány a végéhez közeledik, de még ma is felkeressük a választókat. Az emberi szó a legfontosabb, minden kampányban. Most jobban az előttem lévő új időszakra figyelek, természetesen a végeredményről még nem tudok. Az a jó, ha a lelkiismeretes munkát elvégezzük és akkor nyugodtan nézhetünk a tükörbe. A jó Isten jó sorsot ad. Ebben bízom, hiszen tudok tükörbe nézni, a lelkiismeretem tiszta és nyugodt. Ennek megfelelően állok elébe az előttem lévő új időszaknak. Azt remélem, hogy egy nagyon munkás időszak lesz és Nagykanizsa számára egy olyan korszak, amikor a régi víziókból jó pár megvalósulhat és lehetnek új álmaink is.

Balogh László a voksolás követően bizakodó

Fotó: Gergely Szilárd

Balogh László hozzátette: a választókat a munkahelyek kérdése, az utak és járdák állapota foglalkoztatja a leginkább. A pénteki NagyON Kanizsa rendezvénye a Csónakázó-tónál pedig bebizonyította, hogy szükség van hasonló igényes, minőségi rendezvények sokaságára. Ez már egy olyan program néhány eleme, ami megvalósítható a következő öt évben, melyet Nagykanizsa lakói megérdemelnek.

A polgármesterrel a szavazókörben többen is kezet fogtak és támogatásukról biztosították. Az utcán összetalálkozott egy régi ismerőssel, Schüller Róbertnével, aki szerint az egyetlen jó út Nagykanizsának, ha Balogh Lászlót támogatják. A 90. évében járó hölgy szerint minden magyarnak el kell mennie választani, hiszen a nemzet, a haza sorsa a tét. A magyarság szuverenitását kizárólag a Fidesz-KDNP garantálhatja.