A likebalaton közlése szerint, az ötvenes éveiben járó férfi alig két hét leforgása alatt tizenegy nyaralóba tört be és rámolta ki azokat a Balaton déli partján. A Siófoki Járási Ügyészség lopással vádolja az ötvenes éveiben járó férfit, aki Szekszárdon is besurrant egy ingatlanba. A vagyon elleni bűncselekmények elkövetése miatt korábban többször elítélt férfi 2023 júniusától Siófokon, Balatonfenyvesen, Balatonszemesen, Fonyódon, Balatonbogláron, és Szekszárdon is akcióba lépett. Az ablakot befeszítve, más esetekben betörve behatolt nyaralókba és lakóházakba, ahonnan készpénzt és nagy értékű tárgyakat zsákmányolt.