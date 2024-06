Négy éve megújulhatott a Kvártélyház és a levéltár épülete, így valóban igényes, szép műemléki környezet fogadja a közönséget. Bár Zalaegerszeg nagy történelmi múltra tekint vissza, sajnos más, szerencsésebb településekhez képest nagyon kevés építészeti emlék maradt meg az elmúlt századokból. Ezért a zalai megyeszékhelyen különösen nagy hangsúlyt fektetnek a megmaradt örökség védelmére, és igyekeznek ezeket az értékes, a múltat is magukba foglaló épületeket eredeti szépségükben megőrizni.

A Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. nem csupán a színházi élménnyel szolgálja a közösséget, teszi hozzá a polgármester, hiszen a szervezet munkatársainak, szervezőinek köszönhető két nagy és népszerű fesztivál, az EgerszegFeszt, illetve a Vadpörkölt- és Borfesztivál – Zalai Teríték is. Erre a két összművészeti találkozóra idén újra várják az érdeklődőket Zalaegerszegre, ahol ezúttal is a hazai könnyűzenei élet javát képviselő zenészek lépnek színpadra, de természetesen nem csupán koncerteken kapcsolódhatnak ki a belvárosba érkezők. A szervezők a kulturális megmozdulások, színpadi produkciók mellett egyéb élményekről is gondoskodnak: a látogatók a kézművesek nívós portékái között válogathatnak, a gasztronómiai kiállítók jóvoltából pedig ízletes ételeket, italokat kóstolhatnak: dödölle és prósza nélkül ezek a fesztiválok sem múlhatnak el, és persze a zamatos borok és a jó pálinkák sem hiányoznak majd a pavilonok kínálatából. Az őszi rendezvényen, amelyre a testvérvárosok delegációit is invitálják, velük együtt újra bográcsot ragadhat bárki, hogy elkészíthesse kedvenc vadételét.

– Színes a repertoár tehát most is, a zalai megyeszékhelyen élők és a Zalaegerszegre érkezők, bármely korosztályhoz tartozzanak is, egyaránt találhatnak maguknak kellemes, üdítő elfoglaltságot az előttünk álló hónapokban csakúgy, mint közel 20 esztendeje minden évben – összegzett Balaicz Zoltán. – A szervezőknek, alkotóknak jó munkát kívánok, a látogatóknak pedig kellemes kikapcsolódást, jó szórakozást a programokhoz!