A polgármester a zaol.hu-n keresztül is gratulált minden nyertesnek, bármilyen pártszínekben is indult. Nagyra értékeli, hogy a városban a politikai szereplők a kölcsönös tisztelet jegyében készek az együttműködésre Zalaegerszegért. Hangsúlyozta, a választási eredmény a városfejlesztési sikereknek és az országos feszültséget távol tartó korrekt párbeszédnek köszönhető, ami őt arra kötelezi, hogy minden zalaegerszegi lakos polgármestere legyen, e felelősség jegyében dolgozik a jövőben is. Tisztában van vele és örül annak, hogy helyben számít az ember, az egyéniség, a pártpreferencián túl fontos a személyes teljesítmény, ez ad respektet és bizalmat a jövőre nézve.