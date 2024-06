A kéthetente a Club PopUp Undergroundban jelentkező vetített képes estek körüljárták a csendélet, a futurizmus, az absztrakt festészet, a szamizdat, a női, a skizoid alkotói létmód tárgykörét, de hallhattunk előadást a zalaegerszegi Vajda Lajos festészetéről és a természet „művészeti” ötleteiről is. Az utolsó alkalommal Tánczos György festőművész a víz, az ember és e kettő képzőművészeti ábrázolásáról beszélt az ókortól a mai amerikai festészeti trendekig haladva az időben.

Hieronymus Bosch: A földi örömök kertje

Fotó: ZH/Archív

Az előadás az „Ember a vízben - A víz és az emberi test kapcsolata a művészettörténetben” címet viselte. A mezítelen emberi test, a nemcsak tisztálkodást jelentő fürdőzés, a víz mint őselem és lételem, valamint a (főleg) női akt kedvelt témaként való megjelenése ebben a közegben - mindezek képezték az információsdús „művtöri óra” nyomvonalát.

Samantha Frensh minnesotai gyerekkori tavi fürdések emléke

Fotó: ZH/Archív

Akik ismerik a 26 éve a zalaegerszegi Ady-iskola vizuális tagozatán tanító, a festőműhelyt vezető, Ajkáról származó művész-tanárt, tudják, őt magát is a víz és a víz alatt, vízen át látható emberi testen megjelenő fény-árnyék és színviszony érdekli, művészi éthoszának, festménytanulmányainak legfontosabb vonulatát képezi ez a képzőművészeti program. (Sajnos el kellett fogadnunk, hogy saját munkáit szándékosan nem mutatta be azon a júniusi esten.) Mint az előadáson is kiderült, korántsincs egyedül e téma vizuális boncolgatásával, többek között amerikai kortárs képzőművészeket, köztük a női alkotókat is fogva tartja ez a jelenség, közülük Reicha Perlmutter vagy Samantha French festményein a festő maga jelenik meg, mint modell. Utóbbi a minnesotai gyermek és kamaszkori tavi fürdőzések színpompás, mégis melankolikus élményét ülteti rá a nyugalom keresésének vágyára.

De mielőtt napjainkig vezetett a Tanár úr, a víznek az emberiség életében betöltött kozmikus, szimbolikus, filozófiai, fizikai, teológiai jelentőségére emlékeztetett. Hogy ezügyben mennyire tiszteljük a Föld óceánjait, hogyan viszonyulunk hozzá, arra a szeméttel elborított vízfelszínről készült fotók adtak látleletet. Pedig a világ összes táján óriási jelentőséggel bírt a víz, a különböző vallások teremtésmítoszaiban mindenütt szóba kerül. A bolygón a víz és a szárazföld aránya megegyezik az emberi test ugyanezen arányszámaival. Víz nélkül csupán néhány napig bírja az ember, magzatvízben fejlődünk, s több hitéleti gyakorlat szerint a halottmosdatás segít távozni.