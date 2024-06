Az ELTE Etológia Tanszék és a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet legújabb kutatásában egy kérdőív segítségével azt vizsgálják, mennyire elterjedtek a vadmacska-tulajdonságok (gének) a magyarországi házimacska-populációban. A vadmacska és házi macska kereszteződéséből születő cicák kinézetre igen változatosak lehetnek, a viselkedésükről pedig még keveset tudni. A kutatásnak éppen az a célja, hogy képet lehessen alkotni az ember mellett élő hibrid macskák viselkedéséről és külleméről, írják a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet honlapján.

Az intézetben várják azokat a fényképeket, kameracsapdás felvételeket, helyszínleírásokat, amelyek természetben megfigyelt élő, vagy például utakon elpusztultan talált, vélhetően vadmacskákról készültek. Kérik, hogy a megfigyelést, ha lehetséges, fotóval is illusztrálva, a [email protected] címre küldjék el. Ezáltal ennek a ritka ragadozónak az országos elterjedése is ismertebbé válik. Vármegyénkben egyébként rendszeresen láthatók vadmacskák a Kis-Balaton mocsárvidékén, de másutt is felbukkanhatnak.

A kérdőív itt található, a kitöltés kb. 10-15 percet vesz igénybe